سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا فجروا عددا من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار المعدة مسبقا من نوع (شجاع 2) في الآليات العسكرية الصهيونية بمخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 04:10

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: مقاتلونا فجروا عددا من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار المعدة مسبقا من نوع (شجاع 2) في الآليات العسكرية الصهيونية بمخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة

منذ 54 mins 11 September، 2024
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