مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع العباسية ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 19:00

مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا موقع العباسية ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة

منذ 37 mins 10 September، 2024
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