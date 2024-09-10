مفوض عام الأونروا: الجيش الإسرائيلي أوقف تحت تهديد السلاح قافلة أممية كانت في طريقها لشمال غزة لأكثر من 8 ساعات رغم التنسيق المسبق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 02:12

مفوض عام الأونروا: الجيش الإسرائيلي أوقف تحت تهديد السلاح قافلة أممية كانت في طريقها لشمال غزة لأكثر من 8 ساعات رغم التنسيق المسبق

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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