‫‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية يتصدى لطائرة حربية صهيونية ويطلق باتجاهها ‏صاروخا ‏ويجبرها على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 15:22

‫‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية يتصدى لطائرة حربية صهيونية ويطلق باتجاهها ‏صاروخا ‏ويجبرها على المغادرة

منذ 34 mins 9 September، 2024
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