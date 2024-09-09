قوات الفجر ـ الجناح العسكري للجماعة الإسلامية تطلق رشقة صاروخية استهدفت موقع “بيت هلل” بـ”كريات شمونة” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 15:22

قوات الفجر ـ الجناح العسكري للجماعة الإسلامية تطلق رشقة صاروخية استهدفت موقع “بيت هلل” بـ”كريات شمونة”

منذ 41 mins 9 September، 2024
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