القيادي في حركة حماس عزت الرشق: إن لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 15:22

القيادي في حركة حماس عزت الرشق: إن لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور

منذ 55 mins 9 September، 2024
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