في اليوم الـ 339.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة موقعاً شهداء وجرحى

يواصل جيش الاحتلال الصهيونيِّ حرب الابادةِ الجماعيةِ بحقِّ الفلسطينيين في قطاعِ غزّة، مُرتكباً المزيدَ من المجازر.

وفي السياق واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد 3 مواطنين مدنيين، وأصيب قرابة الـ 7، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو هويشل” في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه انتشلت إصابات جراء قصف الاحتلال مسجد سعيد صيام في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد سعيد صيام في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قصف طيران الاحتلال الحربي، الليلة الماضية، منزلًا مأهولًا لعائلة “أبو هويشل” في شارع الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدة إصابات.

وفي انتهاك مُشابه، استشهدت طفلة فلسطينية، الليلة الماضية، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في شارع البشير بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي تطور مُستجد، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجرا، عودة خدمات الإنترنت المنزلي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد انقطاعها لساعات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على القطاع إلى 40 ألفًا و972 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و761 جريحًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفقًا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

المصدر: قناة المنار+مواقع