4 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 06:58

4 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 53 mins 9 September، 2024
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