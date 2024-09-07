كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات وآليات العدو الصهيوني المتواجدة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بصاروخ من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 19:30
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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات وآليات العدو الصهيوني المتواجدة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بصاروخ من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل
منذ 60 mins
7 September، 2024
عاجل
رفح
غزة
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