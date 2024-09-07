مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 15:58
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة
منذ 28 mins
7 September، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
حزب الله
موقع مسكفعام
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