وصول عدد من الإصابات الى مستشفى العودة جراء استهداف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 04:32

وصول عدد من الإصابات الى مستشفى العودة جراء استهداف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 50 mins 7 September، 2024
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