تقرير مصور | استطلاع للرأي لصحيفة معاريف يكشف أن نصف الصهاينة تقريبا مع تنازل حكومتهم عن محور فيلادلفيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 22:04

تقرير مصور | استطلاع للرأي لصحيفة معاريف يكشف أن نصف الصهاينة تقريبا مع تنازل حكومتهم عن محور فيلادلفيا

منذ 1 ساعة 6 September، 2024
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تقارير مصورة - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - كيان العدو

يتباهى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بأنه يخوض الحرب على 7 جبهات .. لكنه، لم يحتسب الجبهة الداخلية .. التي تُعد كتلة َنار ، تعاكس خياراته وحساباته .. وهو ما أظهره استطلاع نشرته معاريف ، بأن 48% من الاسرائيليين يريدون التنازل عن محور فيلادلفيا مقابل إتمام صفقة للإفراج عن الاسرى.

بعكس تيار جماهيري صهيوني كبير، يسير نتنياهو .. يصر على التمسك بفيلادلفيا ، لمبررات أمنية ، لكن بعناوين سياسية .. ويضرب عرض الحائط مصير عشرات الاسرى ، المعرضين للقتل بقنابل جيشه الثقيلة .. والخطير ، وفق استطلاع معاريف أن نتنياهو الذي برر تمسكه بمحور فيلادلفيا .. لم ينجح بإقناع المستوطنين بفكرة البقاء فيه على حساب صفقة تفرج عن الاسرى الصهاينة.

أكثر من مجرد تعميق الانقسام الداخلي ، وأبعد من مجرد اختلاف سياسي .. يصطدم قطار حرب نتنياهو ، مع كل معارضيه .. والواقفين بوجهه.

المصدر: قناة المنار

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