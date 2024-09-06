مراسل المنار: مع استمرار العدوان الجوي علي وادي صريفا – فرون ارتفع عدد الغارات المعادية الى 14 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 22:04
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع معيان باروخ بمحلقة انقضاضية اصابت هدفها بدقة
المقاومة الإسلامية: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته اصابة مباشرة
المتحدث باسم جيش العدو: انفجار طائرات بدون طيار في منطقة أبيريم وانفجار صاروخ في منطقة المنارة
إعلام العدو: أضرار في موقع عسكري في المطلة بعد استهدافه بصواريخ موجهة من لبنان
مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت اطراف عيترون والجبين وكفرشوبا وكفركلا وحرج الهبارية وراشيا الفخار جنوب لبنان
مراسل المنار: شهداء وجرحى في استهداف منزل بالقرب من الجامعة الإسلامية بخانيونس جنوب القطاع
جيش الاحتلال انسحب من جنين وطولكرم بعد 10 ايام من العدوان الذي واجه خلاله مقاومة بطولية وتكبد خسائر كبيرة
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
سرايا القدس: المقاومة مستمرة بالدفاع عن مخيمات ومدن الضفة والوحدة الميدانية ستبقى منطلقا أساسياً للعمل المقاوم
"معاريف": في "إسرائيل" 2024 لا توجد وحدة ولا اتفاق على أي شيء
صحيفة "اسرائيل اليوم" عن ضابط صهيوني كبير: العمليات التي شهدناها مؤخراً في الضفة الغربية تمثل إشكالاً كبيراً
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
مراسل المنار: مع استمرار العدوان الجوي علي وادي صريفا – فرون ارتفع عدد الغارات المعادية الى 14
منذ 32 mins
6 September، 2024
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