تجدد الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 00:44

تجدد الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة

منذ 46 mins 5 September، 2024
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