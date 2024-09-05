اعلام العدو: مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية والمتظاهرين الذين حاولوا قطع طريق أيالون في تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 21:40
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المقاومة الإسلامية: أدخلنا على جدول نيراننا مستعمرة نؤوت مردخاي وقصفناها للمرة الأولى بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل
المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب يعرا
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابتها اصابة مباشرة
حركة حماس: نحذّر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب
وزارة الصحة الفلسطينية: 39 شهيدا ونحو 145 جريحا منذ بدء العملية العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية في 28 آب الماضي
كتائب شهداء الأقصى: فجرنا عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين وأصبناها إصابة مباشرة ولا نزال نتصدى للعدو في محاور التوغل
الصحة في غزة: الإحتلال يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمناطق شرق صلاح الدين
كتائب القسام استهدفت دبابة "ميركافا" صهيونية بعبوة "شواظ" في حي الزيتون بمدينة غزة
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
اعلام العدو: مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية والمتظاهرين الذين حاولوا قطع طريق أيالون في تل ابيب
منذ 10 mins
5 September، 2024
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