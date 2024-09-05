رئيس بلدية كريات شمونه: لا أحد يخبرنا إلى متى يعتزمون إبقاءنا في هذا الواقع الوهمي وما الذي ينوون فعله لإعادتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 18:36

رئيس بلدية كريات شمونه: لا أحد يخبرنا إلى متى يعتزمون إبقاءنا في هذا الواقع الوهمي وما الذي ينوون فعله لإعادتنا

منذ 26 mins 5 September، 2024
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