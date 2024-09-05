عراقتشي: السلام والأمن والإستقرار الإقليمي ليست أولوية فحسب وإنما هي دعامة من دعامات أمننا القومي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 18:38

عراقتشي: السلام والأمن والإستقرار الإقليمي ليست أولوية فحسب وإنما هي دعامة من دعامات أمننا القومي

منذ 36 mins 5 September، 2024
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