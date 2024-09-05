عراقتشي: السلام والأمن والإستقرار الإقليمي ليست أولوية فحسب وإنما هي دعامة من دعامات أمننا القومي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 18:38
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب يعرا استهدف أماكن استقرار وتموضع الضباط والجنود
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر اللواء الغربي 300 جاء رداً على اعتداءات العدو خصوصا الإغتيال في بلدة كفرا
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابته اصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية زفّت الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس عباس أنيس أيوب "علي الرضا" مواليد 1988 من بلدة سلعا
وزارة الصحة الفلسطينية: 39 شهيدا ونحو 145 جريحا منذ بدء العملية العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية في 28 آب الماضي
حركة حماس: نحذّر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: العمليات مستمرة وحققت في البحار نتائج كبيرة
فلاديمير بوتين: محاولات استهداف المحطات النووية الروسية أمر خطير جدًا والرد بالمثل قد يؤدي إلى كارثة في أوروبا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكلّف ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة المقبلة
حركة حماس: نطالب المنظمات الدولية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من عذابات داخل سجون الاحتلال
زعيم المعارضة الصهيونية لابيد: حان الوقت لتغيير الحكومة وإنهاء الحرب
ان بي سي: زوجة أحد المحتجزين الستة القتلى رفضت مقابلة نتنياهو
حماس: محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب
عراقتشي: السلام والأمن والإستقرار الإقليمي ليست أولوية فحسب وإنما هي دعامة من دعامات أمننا القومي
منذ 36 mins
5 September، 2024
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