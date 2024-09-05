السيد الحوثي: لن نخذل الشعب الفلسطيني أبدا ما دام فينا عرق ينبض وما دام فينا وجود للحياة لأننا مع حياتنا نحمل الإيمان بالله تعالى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 18:38

السيد الحوثي: لن نخذل الشعب الفلسطيني أبدا ما دام فينا عرق ينبض وما دام فينا وجود للحياة لأننا مع حياتنا نحمل الإيمان بالله تعالى

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
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