السيد الحوثي: لن نألو جهدا في أن نفعل كل ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني وجهادًا في سبيل الله مع ألمنا الدائم وإحساسنا بالتقصير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 18:36

السيد الحوثي: لن نألو جهدا في أن نفعل كل ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني وجهادًا في سبيل الله مع ألمنا الدائم وإحساسنا بالتقصير

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
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