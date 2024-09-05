السيد الحوثي: الأعداء سيفاجئون في البر كما تفاجئوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ، تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 18:36

السيد الحوثي: الأعداء سيفاجئون في البر كما تفاجئوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ، تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
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