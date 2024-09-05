إعلام العدو: شركة الطيران الأيرلندية رايان إير ألغت جميع رحلاتها من وإلى “تل أبيب” حتى 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2024 - 15:34

إعلام العدو: شركة الطيران الأيرلندية رايان إير ألغت جميع رحلاتها من وإلى “تل أبيب” حتى 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة