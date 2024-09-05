احصاء مطار بيروت.. قرابة 670 ألف راكب استخدموا المطار في آب الفائت

سجلت حركة المسافرين من والى لبنان خلال شهر آب الفائت عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حوالي 670 ألف راكب، ما رفع العدد الإجمالي للركاب عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الثامن منه الى ما يقارب اربعة ملايين ونصف مليون راكب.

وكما بات معروفاً، فقد شهدت حركة المطار خلال آب الفائت العديد من الالغاء او التعديلات في جداول الرحلات الجوية لعدة شركات طيران مستخدمة لهذا المرفق الحيوي تبعاً لما شهدته المنطقة من تطورات وتوترات أمنية دفعت بهذه الشركات الى اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تعتبرها في سياق السلامة على متن رحلاتها والتخفيف من الأعباء التأمينية.

وقد توزعت حركة المطار خلال آب 2024 على الشكل التالي:

المسافرون

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب الفائت 669 ألفاً و 214 راكباً ( مقابل 915 ألفاً و 85 راكباً في آب 2023 اي بتراجع نسبته 26,87 بالمئة )، اذ بلغ مجموع الوافدين الى لبنان 248 ألفاً و 49 راكباً ( بتراجع 34,83 بالمئة )، وبلغ مجموع المغادرين 420 ألفاً و 978 راكباً (بتراجع 21,15 بالمئة )،كما تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 64,58 بالمئة وبلغ 187 راكباً.

الرحلات الجوية

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آب الفائت 5315 رحلة (بتراجع نسبته 18,75 بالمئة عن آب 2023 )، فقد بلغ مجموع الرحلات الجوية التي وصلت الى لبنان 2657 رحلة( بتراجع 18,87 بالمئة ) والرحلات المغادرة 2658 رحلة (بتراجع 18,64 بالمئة ).

ومع انتهاء شهر آب يصبح مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام 2024 وحتى نهاية الشهر الثامن منه اربعة ملايين و 420 ألفاً و 213 راكباً مقابل خمسة ملايين و 25 ألفاً و 47 راكباً في الفترة ذاتها من العام السابق 2023 اي بتراجع 12 بالمئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام