مراسل المنار : غارات جوية معادية استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني في اطراف بلدة زوطر ومزرعة علمان قرب دير سريان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 22:26
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مراسل المنار : غارات جوية معادية استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني في اطراف بلدة زوطر ومزرعة علمان قرب دير سريان
منذ 12 mins
4 September، 2024
عاجل
دير سريان
زوطر
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