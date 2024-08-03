مراسل المنار: سبعة جرحى مدنيين بينهم خمسة فتية جراء الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة واستهدفت امام “دكانٍ” صغير وسط بلدة دير سريان تتراوح حالة الاصابات بين متوسطة وطفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 20:26

مراسل المنار: سبعة جرحى مدنيين بينهم خمسة فتية جراء الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة واستهدفت امام “دكانٍ” صغير وسط بلدة دير سريان تتراوح حالة الاصابات بين متوسطة وطفيفة

منذ 2 ساعة 3 August، 2024
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