مراسل المنار: سلسلة من الغارات شنها الطيران الحربي المعادي استهدفت اطراف بلدتي شيحين والجبين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 22:26

مراسل المنار: سلسلة من الغارات شنها الطيران الحربي المعادي استهدفت اطراف بلدتي شيحين والجبين

منذ 13 mins 4 September، 2024
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