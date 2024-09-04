سرايا القدس-كتيبة طولكرم: ثأرًا لدماء قائدنا شجاع البلاد تمكن مقاتلونا من استدراج قوة مشاة إلى كمين مركب معد مسبقًا في محور شارع نابلس بعد وصول القوة إلى نقطة المقتل تمكن أبطالنا وحدة الهندسة من تفجير عبوة مضادة للأفراد من نوع شجاع(1) موقعين قتلى وإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: ثأرًا لدماء قائدنا شجاع البلاد تمكن مقاتلونا من استدراج قوة مشاة إلى كمين مركب معد مسبقًا في محور شارع نابلس بعد وصول القوة إلى نقطة المقتل تمكن أبطالنا وحدة الهندسة من تفجير عبوة مضادة للأفراد من نوع شجاع(1) موقعين قتلى وإصابات