المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر 2024، استهدافها ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 / 9 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

المصدر: وكالات