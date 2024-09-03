المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 19:50

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة

منذ 2 ساعة 3 September، 2024
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