مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا المنظومات الفنية ‏في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 16:16

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا المنظومات الفنية ‏في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها

منذ 27 mins 3 September، 2024
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