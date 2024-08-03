المقاومة الإسلامية استهدفت موقع العاصي ومبنى في مستعمرة ‏ميتات

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من صباح ‌‏اليوم السبت 03-08-2024 موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وردًا على ‏الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب، استهدف ‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية ‌مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ‏ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي نزيه عبد علي “جون” مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي نزيه عبد علي

المصدر: موقع المنار