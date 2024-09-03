انفوغراف | تعرف على “الهستدروت” الذي شلّ الحياة الاقتصادية في الكيان

تأسس اتحاد النقابات العمالية في الكيان الاسرائيلي عام 1920، بهدف تشكيل اتحاد للعمال والفلاحين وبناء مجتمع عمال يهودي، دعم الهجرة اليهودية والاستيطان وإقامة اقتصاد مزهر في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وشكل “الهستدروت” قوة اقتصادية واجتماعية لفترة طويلة، وكان عدد أعضائه (4500) عامل منذ تأسيسه عام (1920)، وبلغ عدد أعضائه (200) ألف، عند تأسيس الكيان عام (1948)، في حين أن أعضائه يبلغ حالياً (800) ألف عامل.

ويساهم “الهستدروت” والمؤسسات التابعة له بنسبة 60% في الإنتاج الزراعي، و25% في الإنتاج الصناعي.

عمّ إضراب شامل في كيان الاحتلال للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى بعد قضية الأسرى الـ6 التي أشعلت الشارع “الإسرائيلي”، وشمل الاضراب مطار بن غوريون، المؤسسات التعليمية، قطاع المواصلات، المرافق الإقتصادية الرئيسية.

المصدر: موقع المنار