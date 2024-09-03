وزارة الصحة الفلسطينية: نحو 160 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة خلال يومي الأحد والاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 02:40

وزارة الصحة الفلسطينية: نحو 160 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة خلال يومي الأحد والاثنين

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
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