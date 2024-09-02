الوزير الصهيوني المستقيل بيني غانتس: من لا يعرف كيفية تحقيق اهداف الحرب وكيفية قيادة المعركة عليه أن يرحل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 23:24
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تواصل الإشتباكات العنيفة بين المقاومين وقوات العدو في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
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كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات عنيفة ونستهدف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة في مدينة ومخيم طولكرم
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حركة المجاهدين الفلسطينية: تصريحات المجرم نتنياهو عبارة عن استعراض مسرحي مليء بالأكاذيب والوهم
حركة المجاهدين: الإدارة الأميركية المسؤولة الأولى عن مواصلة نتنياهو لجرائمه لأنها توفر له الدعم وتمارس الخداع
إضراب عام في الكيان الصهيوني شمل المرافق الاقتصادية والوزارات ومطار بن غوريون للمطالبة بصفقة التبادل
تظاهرات للمستوطنين في القدس وتل أبيب وبئر السبع وهرتسليا تطالب نتنياهو بصفقة تبادل أسرى وتتهمه بعرقلتها
القوات المسلحة اليمنية: العملية نُفّذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة ما أدى لإصابة السفينة إصابة مباشرة
القناة 12 الصهيونية: سيتم إغلاق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط من الساعة 8:00 من صباح الاثنين بسبب الإضراب
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 40738 شهيدا و 94154 اصابة
مراسل المنار: 29 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه
حماس: محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحملها
الخارجية القطرية: ندين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
الوزير الصهيوني المستقيل بيني غانتس: من لا يعرف كيفية تحقيق اهداف الحرب وكيفية قيادة المعركة عليه أن يرحل
منذ 2 ساعة
2 September، 2024
عاجل
بيني غانتس
كيان العدو
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