مراسل المنار: الطيران المسير المعادي يستهدف سيارة في الناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 10:08

مراسل المنار: الطيران المسير المعادي يستهدف سيارة في الناقورة جنوب لبنان

منذ 20 mins 2 September، 2024
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