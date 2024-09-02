هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن استهداف سفينة بمقذوفين مجهولين ووقوع انفجار قربها على بعد 70 ميلاً بحرياً شمال غرب الصليف باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 10:08

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن استهداف سفينة بمقذوفين مجهولين ووقوع انفجار قربها على بعد 70 ميلاً بحرياً شمال غرب الصليف باليمن

منذ 33 mins 2 September، 2024
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