مراسل المنار: استشهاد 4 أشخاص بقصف صهيوني استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 20:18

مراسل المنار: استشهاد 4 أشخاص بقصف صهيوني استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 36 mins 1 September، 2024
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