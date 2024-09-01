إعلام العدو: أنباء عن سقوط إصابتين بحالة خطيرة جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة يوفال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 16:36

إعلام العدو: أنباء عن سقوط إصابتين بحالة خطيرة جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة يوفال

منذ 34 mins 1 September، 2024
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