الضفة الغربية | مقتل ثلاثة عناصر من شرطة العدو في عملية بطولية على حاجز ترقوميا… وانسحاب المنفذين

أعلنت سلطات العدو الاسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل 3 عناصر من الشرطة وحرس الحدود في عملية بطولية شنّها مقاومون على حاجز ترقوميا غربي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت “إذاعة كان” الإسرائيلية إن “المسلحين الذين نفذوا الهجوم المسلح أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا غربي الخليل”، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن الحاجز.

#متابعة | بن غفير يصل الى موقع العملية الفدائية في ترقوميا غربي الخليل. pic.twitter.com/JqvegJR6uu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2024

وأكد إعلام العدو أن “عملية مطاردة المهاجمين مستمرة”، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية إذنا المجاورة لمكان الحادث. في حين أعلن جيش العدو العثور على المركبة المستخدمة في إطلاق النار، مشيراً إلى أنها كانت فارغة وأن المنفذين تمكنوا من الانسحاب من المكان.

⭕️شاهد | إسعاف الاحتلال ينقل إصابات عملية إطلاق النار في الخليل وتعزيزات عسكرية تصل المكان. pic.twitter.com/DyDo3wMlBf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2024

وفي هذا الإطار، ذكرت إذاعة جيش العدو عن مصدر عسكري أن ” المنفذون يمتلكون مستوى عال من القدرات”، متوقعاً أنها “خلية منظمة”.

هذا وأعلن جيش الاحتلال أنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة وقوع العملية وإنه يجري “عمليات بحث ومطاردة لمنفذي العملية”، على حد قوله.

⭕️فيديو

استنفار أمني كبير في موقع عملية إطلاق النار التي استهدفت مركبة لشرطة الاحتلال قرب ترقوميا شمال غرب الخليل. pic.twitter.com/BZiVMd24yL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2024

وفي السياق، ذكر إعلام العدو أن “الهجوم القاتل وقع بعد نصف ساعة على فتح الجيش للحواجز في المنطقة”، لافتاً إلى “وقوع 3 عمليات بالخليل في ذروة الاستنفار الأمني في أقل من 24 ساعة”.

المصدر: مواقع إخبارية