مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شن غارة جوية استهدفت احد المباني في بلدة مركبا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 13:38

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شن غارة جوية استهدفت احد المباني في بلدة مركبا

منذ 37 mins 31 August، 2024
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