يُلقي الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كلمةً حول التطورات الأخيرة ‏عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 25/8/2024‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 10:48

يُلقي الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كلمةً حول التطورات الأخيرة ‏عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 25/8/2024‏

منذ 38 mins 25 August، 2024
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