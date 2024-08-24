المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع العدو عند حدود فلسطين بالمسيرات والصواريخ وتزف شهيداً

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وردت المقاومة الإسلامية على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وشنت هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستعمرة يعرا، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث اصابتها إصابة دقيقة.

وعند الساعة (8:30) من صباح اليوم، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏تموضعًا لجنود العدو ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة انتشارا لجنود العدو ‏في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة، عند الساعة (10:15).

وعند الساعة (12:00)، استهدفت المقاومة موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وأصابته إصابة مباشرة. وعند الساعة (12:15)، عاودت المقاومة استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد الجريح ابراهيم حسن فاضل “جهاد” مواليد عام 2003 من بلدة تولين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس متأثرًا بجراحه.

وأمس الجمعة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للآتي:

1- استهداف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

2- الساعة 9:40 استهداف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية.

3- الساعة 12:10 استهداف تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:55 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بصلية صاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- الساعة 17:23 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

7- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

8- الساعة 18:10 استهداف التجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهم ‏إصابة مباشرة.

9- الساعة 18:25 استهداف ثكنة راميم ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

10- الساعة 18:20 استهداف موقع حدب يارون ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

11- استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

12- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

13- الساعة 19:30 استهداف ثكنة زرعيت بقذائف ‏المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

14- استهداف ثكنة يفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

15- استهداف ‏مستعمرة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا على دفعات، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف ‏المدنيين.

المصدر: الاعلام الحربي