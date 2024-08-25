إعلام العدو: خلافات داخل الحكومة وفي حزب الليكود على طبيعة وحجم الضربة “الاسرائيلية” الاستباقية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 10:48

إعلام العدو: خلافات داخل الحكومة وفي حزب الليكود على طبيعة وحجم الضربة “الاسرائيلية” الاستباقية

منذ 56 mins 25 August، 2024
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