اعلام العدو: عبور عدد من الطائرات بدون طيار من لبنان باتجاه الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 06:14

اعلام العدو: عبور عدد من الطائرات بدون طيار من لبنان باتجاه الجليل

منذ 19 mins 25 August، 2024
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