اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة شرق صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 06:14

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة شرق صفد

منذ 20 mins 25 August، 2024
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