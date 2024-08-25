مراسل المنار: صليات صاروخية جديدة من لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة في إصبع الجليل والجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 06:14

مراسل المنار: صليات صاروخية جديدة من لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة في إصبع الجليل والجولان

منذ 21 mins 25 August، 2024
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