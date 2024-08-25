العدو الاسرائيلي يطلق قنابل إنارة في المناطق الشرقية الجنوبية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 25 2024 - 01:32

العدو الاسرائيلي يطلق قنابل إنارة في المناطق الشرقية الجنوبية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة

منذ 34 mins 25 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة