‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة ميس الجبل  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 20:34

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة ميس الجبل 

منذ 42 mins 24 August، 2024
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