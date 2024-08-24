مراسل المنار: العدو الصهيوني استهدف بلدة عيتا الشعب  ‫بغارة جوية من طائرة مسيرة واطراف البلدة بقصف مدفعي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 20:34

مراسل المنار: العدو الصهيوني استهدف بلدة عيتا الشعب  ‫بغارة جوية من طائرة مسيرة واطراف البلدة بقصف مدفعي

منذ 48 mins 24 August، 2024
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