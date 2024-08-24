كتائب القسام: تفجير حقل ألغام في عدد من آليات العدو ومعداته شرق دير البلح وهبوط الطيران المروحي لإخلاء الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 13:26
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كتائب القسام: تفجير حقل ألغام في عدد من آليات العدو ومعداته شرق دير البلح وهبوط الطيران المروحي لإخلاء الإصابات
منذ 1 ساعة
24 August، 2024
عاجل
دير البلح
غزة
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