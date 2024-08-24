الأمم المتحدة: نحو 90 % من سكان غزة نزحوا مُنذ أكتوبر 2023 ولا يوجد مكان آمن في القطاع حالياً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 09:18
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كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
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هيئة البث الصهيونية: مقتل جندي واصابة 12 جراح 4 منهم خطرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة
الأمم المتحدة: نحو 90 % من سكان غزة نزحوا مُنذ أكتوبر 2023 ولا يوجد مكان آمن في القطاع حالياً
منذ 33 mins
24 August، 2024
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